Гид покупателя: о важности упаковки в эпоху пандемии

Любой бизнес, связанный с приготовлением блюд и обслуживанием клиентов, должен предусматривать все моменты и тонкости, начиная от свежести продуктов питания и заканчивая упаковкой. Причем последняя должна быть наиболее качественной, поскольку часто тара, как одна из составляющих, является частью имиджа компании, а в эпоху пандемии это важно с точки зрения безопасности.

Поэтому даже такой небольшой нюанс может отразиться на авторитете заведения, отмечают специалисты компании «АЛЬФА ПАК». Они на примере суши-бара, рассказывают какая должна быть упаковка у продуктов.

Роллы должны запаковываться в качественные контейнеры. Упаковка для суши определяет многое, поскольку основное требование к ней заключается в надежном сохранении внешнего вида блюда. Кроме того, тара должна поддерживать необходимую температуру при перевозке (если это горячие роллы), а также плотно закрывать соус в емкости, чтобы он не разлился.

Почему следует использовать суши боксы

Основные преимущества применения контейнеров:

Конструкция изделия продумана до мелочей. Крышка упаковки плотно прилегает к корпусу, а также фиксируется с помощью специальных защелок. Благодаря этому блюда сохраняют свой первоначальный вид, надежно защищены от пыли и воздействия прочих внешних факторов.

Удобство использования. Контейнер можно без проблем открыть и закрыть.

Экологичность. При производстве тары используется специальный материал, полностью безвредный для здоровья. Упаковка никак не повлияет на цвет и запах блюда.

Конструкция качественной тары всегда имеет специальные ребра жесткости. Благодаря этому можно ставить один контейнер на другой, не переживая за сохранность содержимого.

Упаковка оснащается прозрачной крышкой, благодаря чему клиент может полностью увидеть, что находится внутри без вскрытия тары. Кроме того, такая крышка иногда добавляет презентабельности.

В одной упаковке может быть размещено несколько блюд сразу. Кроме того, такие изделия помогают решить вопрос с сервировкой стола, поскольку из них удобно кушать.

Помимо роллов и суши, в контейнерах могут храниться другие блюда, к примеру, бутерброды, десерты, нарезки, холодные закуски.

Многие производители предлагают уникальные варианты дизайна изделий., начиная от классических решений и заканчивая оригинальными, выполненными с учетом стиля заведения. На практике большинство клиентов суши-баров по достоинству оценивают качество и практичность применения таких контейнеров. Выбирая поставщика, эксперты компании советуют обращать внимание на наличие сайта или интернет-магазина. Веб-ресурс является лицом фирмы, он позволит потребителю составить первое впечатление о компании.