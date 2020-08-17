Гид покупателя: о важности упаковки в эпоху пандемии
Любой бизнес, связанный с приготовлением блюд и обслуживанием клиентов, должен предусматривать все моменты и тонкости, начиная от свежести продуктов питания и заканчивая упаковкой. Причем последняя должна быть наиболее качественной, поскольку часто тара, как одна из составляющих, является частью имиджа компании, а в эпоху пандемии это важно с точки зрения безопасности.
Поэтому даже такой небольшой нюанс может отразиться на авторитете заведения, отмечают специалисты компании «АЛЬФА ПАК». Они на примере суши-бара, рассказывают какая должна быть упаковка у продуктов.
Роллы должны запаковываться в качественные контейнеры. Упаковка для суши определяет многое, поскольку основное требование к ней заключается в надежном сохранении внешнего вида блюда. Кроме того, тара должна поддерживать необходимую температуру при перевозке (если это горячие роллы), а также плотно закрывать соус в емкости, чтобы он не разлился.
Почему следует использовать суши боксы
Основные преимущества применения контейнеров:
- Конструкция изделия продумана до мелочей. Крышка упаковки плотно прилегает к корпусу, а также фиксируется с помощью специальных защелок. Благодаря этому блюда сохраняют свой первоначальный вид, надежно защищены от пыли и воздействия прочих внешних факторов.
- Удобство использования. Контейнер можно без проблем открыть и закрыть.
- Экологичность. При производстве тары используется специальный материал, полностью безвредный для здоровья. Упаковка никак не повлияет на цвет и запах блюда.
- Конструкция качественной тары всегда имеет специальные ребра жесткости. Благодаря этому можно ставить один контейнер на другой, не переживая за сохранность содержимого.
- Упаковка оснащается прозрачной крышкой, благодаря чему клиент может полностью увидеть, что находится внутри без вскрытия тары. Кроме того, такая крышка иногда добавляет презентабельности.
- В одной упаковке может быть размещено несколько блюд сразу. Кроме того, такие изделия помогают решить вопрос с сервировкой стола, поскольку из них удобно кушать.
- Помимо роллов и суши, в контейнерах могут храниться другие блюда, к примеру, бутерброды, десерты, нарезки, холодные закуски.
Многие производители предлагают уникальные варианты дизайна изделий., начиная от классических решений и заканчивая оригинальными, выполненными с учетом стиля заведения. На практике большинство клиентов суши-баров по достоинству оценивают качество и практичность применения таких контейнеров. Выбирая поставщика, эксперты компании советуют обращать внимание на наличие сайта или интернет-магазина. Веб-ресурс является лицом фирмы, он позволит потребителю составить первое впечатление о компании.Tweet