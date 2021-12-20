Дослідження показують, що купівля  подарунків спонукає людей думати про те, що купувати

Що було б за Різдво чи Новий рік без подарунків? Що б ми тоді поклали під ялинку? А як пояснити дітям, що різдвяних подарунків нема? Добре хоч незважаючи на пандемію, подарунки можна знайти в інтернеті, щоб не ходити по переповнених магазинах.

Більшість людей сьогодні купують подарунки в інтернет-магазині. Фото: darunok.ua

Але звідки взялася традиція різдвяних подарунків? Багато хто пов’язує це з першим Різдвом, коли мудреці принесли дари в ясла, щоб вшанувати пам’ять Ісуса, коли він народився (Матвія 2:11). Хоча це може бути легендою, дарування подарунків продовжується на Різдво і стало невід’ємною частиною нашої культури (і у маркетингових календарях магазинів). У літературі розповідається про подарунки, які стали дивом напередодні Різдва, щоби діти не розчарувалися. Це призводить до виникнення очікувань та зобов’язань щодо різдвяних подарунків.

Дарувати подарунки: як, та що це?

Після Різдва та Нового року 2020 (коли сімейні посиденьки відкладалися або зустрічатися було неможливо через пандемію) можливість зустрічатися і робити подарунки один одному стала для багатьох важливішою, ніж раніше. Але із подарунками на Різдво все стало набагато складніше. Які подарунки тепер дарувати? Але що таке дарування подарунків і що означає «хто, чому, що і коли», коли це стосується цього дійства?

Дарувати подарунки — це обмін подарунками між дарувальником та одержувачем, який є частиною традиції та відображає стосунки між людьми. Дослідження показують, що покупка дарунків спонукає людей думати про те, що купувати, що відрізняється від простої покупки звичайного товару.

Хто дарує подарунки та кому? Можливо, ви виросли в сім’ї, де всі дарували подарунки, але останнім часом дарування подарунків більше зосереджено на сім’ї та між членами сім’ї. При думці про різдвяний подарунок виникає кілька запитань.

1. Планування покупки подарунка

Саме тут дарувальник вирішує, що дарувати (і скільки витратити). Це, мабуть, одне з найскладніших питань. Інші люди стикаються з нескінченною проблемою: «Що подарувати людині, яка має все є?». Незважаючи на це, діти залишаються головними одержувачами різдвяних та новорічних подарунків, при цьому дорослі заявляють, що Різдво «дійсно для дітей» (попри те, що й самі люблять цю пору року та час, проведений із сім’єю).

Ми думаємо про подарунок, який сподобається конкретній людині, запитуємо про вартість (занадто багато або занадто мало) і про те, що цей подарунок говорить про дарувальника. Якщо подарунок не коштує «достатньо», це може створити враження, що дарувальник скупий чоловік. З іншого боку, якщо він витратить занадто багато на подарунок, одержувач може засмутитись, що або не купив дарувальнику також подарунок, або витратив не так багато, як він. Можливо, для багатьох людей покупка дарунків пов’язана із тиском на бюджет. При плануванні покупки не завжди важлива сума подарунка, а важлива думка, відображена у подарунку.

2. Вручення подарунку

Подарунок пропонується у різний спосіб. Їх зазвичай завертають, щоб приховати те, чим він є, і вибір матеріалу для упаковки також вимагає уваги. З точки зору екологічності, обгортковий папір не завжди є найкращим рішенням, оскільки він в основному не підлягає переробці, що потребує інших варіантів, таких як рогожа або коричневі паперові пакети.

3. Оцінка подарунка

Оцінка подарунка – це те, що ми всі робимо. Чи це було тим, чого ми хотіли? І що подарунок говорить про мене та про стосунки з цією людиною? Дарування подарунків використовується для створення ідентичності як для дарувальника, так і для одержувача. Ми живемо, щоб дарувати людям те, що їм сподобається, тому витрачаємо час на планування подарунка (а дослідники вивчають самоідентифікацію, пов’язану із різдвяними подарунками). А що робити з подарунками, які мені не подобаються? Так звані повторні подарунки – це те, що роблять люди, тобто ви передаєте отриманий подарунок комусь іншому у майбутньому.

Даріть подарунки

Попри бажання купувати менше речей, усі ми любимо різдвяні та новорічні подарунки. Що б ви не купили чи подарували, сподівайтеся, що це буде бажаним дарунком.