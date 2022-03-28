Окупанти накрали картоплі та залишили Славутич

Російські окупанти, які зайшли до Славутича 26 березня, у неділю, 27 березня, виїхали за межі міста, повідомив мер Юрій Фомічев.

«Вони зробили свою роботу, яку хотіли зробити, — перевірили місто. Сьогодні вони завершили це і поїхали. У місті їх немає», — сказав Фомічев у відеозверненні у фейсбуці.

Російські військові не лише зазнають поразок через опір українців, втрачаючи в Україні не лише техніку та вищий особовий склад, а, схоже, не мають чого їсти через втрату запасів продовольства. Голодні солдати мародерствують по магазинах та домівках українців, крадуть все, що потрапить до рук.

Так вчора з’явилось у мережі фото зі Славутича, на якому зображено російський бронетранспортер навантажений картоплею, яку накрали по магазинах російські загарбники.

УК