На хабарі у $2 тис. за закриття провадження викрито прокурора відділу на Львівщині

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди викрито та затримано прокурора відділу Львівської обласної прокуратури (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою, службового підроблення та зловживання впливом (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 369-2 КК України), одержав від особи 2 тис доларів США неправомірної вигоди за нескасування постанови про закриття цього провадження.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Управління забезпечення особистої безпеки ДБР.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора