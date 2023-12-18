Гід покупця: кабель ПВС особливості та сфера застосування

Провід ПВС — універсальний електрокабель, який володіє широким спектром характеристик. Абревіатура ПВС розшифровується як: П — провід, В — вініл, ізоляція жил та зовнішня ізоляція виготовлені з ПВХ), С — з’єднувальний. Кабель ПВС має низку конструктивних особливостей, які роблять його зручним для використання.

Експерти компанії SKYENERGY радять перед тим як купити провід ПВС в Києві, Одесі чи іншому місті під час вибору заздалегідь визначитися з необхідними характеристиками, якими насамперед є експлуатаційні значення струму і напруги. Що стосується напруги, то робоче її значення для ПВС обмежується 380V. Струм навантаження необхідно визначати залежно від перерізу проводу, зазначеного в стандартному маркуванні, яке наноситься на поверхню ізоляцію.

Особливості конструкції ПВС

Основою конструкції проводу ПВС вважаються гнучкі, багатодротяні мідні ізольовані жили малого та середнього перетину, скручені між собою й покриті вініловою оболонкою. Їхня кількість може варіюватися від 2 до 5. Завдяки багатожильному виконанню перегинати ПВС кабель допускається до 3000 разів, щоправда, при врахуванні обмеження міцності зовнішньої оболонки. Розрізняють провід ПВС із заземлювальною жилою або без неї.

Конструктивні особливості ПВС:

Струмопровідна жила або круглий провід 5 класу згідно з технічним стандартом — 2, 3, 4 або 5 окремо ізольованих жили. Випускається багатожильний кабель з мідними жилами із перетином від 0,75мм2 до 6мм2. Найбільший попит має провід ПВС 3×2 маркування. Кількість жил обирають беручи до уваги параметри електромережі, до якої підключають обладнання. Допустимий діапазон струму 6A-34A цілком достатній для побутових потреб, залежно від способу прокладки — відкритого або прихованого. Вінілова ізоляція різного кольору. Стандартні кольори — червоний, білий, коричневий, чорний для фаз, синій/голубий — нуль, заземлення позначено смугастим/зеленим кольором. Скрутка без наповнювача — п’ятижильні проводи можна скручувати навколо сердечника. Оболонка білого або чорного кольору має круглу форму. Незалежно від кількості жил, перетину в конструкції кабелю ПВС використовують один тип ізоляційного матеріалу — полівінілхлорид, що витримує морози лише до 25 градусів.

Переваги дроту ПВС

Надійний мідний провід ПВС заслужив високої оцінки від експертів та користувачів. Гнучкий з’єднувальний кабель наділений тривалим експлуатаційним ресурсом, що становить не менше 6 років за рухомого використання або 10-ть років за стаціонарного прокладання, стійкий до корозії, цвілі, грибка й не токсичний, має численні переваги. Серед яких:

хороший рівень струмопровідності, відмінні показники опору;

відмінна гнучкість та міцність;

стійкість до корозії, легкість в обслуговуванні;

зрозуміле коротке маркування на провідниках, їхнє кольорове оформлення;

широка номенклатура модифікацій та варіантів виконання цих кабелів — можливість підібрати виріб з певною кількістю жил, під різні струми й експлуатаційні умови.

Ціна виробу формується в залежності від величини перетину струмопровідних жил. Реалізується кабель ПВС зазвичай у бухтах намотуванням по 100 метрів.