У столичному метро на всіх станціях та в потягах буде безкоштовний швидкісний Wi-Fi

Вже змонтували та встановили обладнання на 12 станціях та у 33 потягах.

Запустити у підземці безкоштовний швидкісний Wi-Fi. Відповідну петицію було опубліковано на сайті Київради. Вона набрала необхідну кількість голосів — 6039 (потрібно 6000).

На петицію відповів столичний мер Віталій Кличко.

«Відповідно до інвестиційного договору від 02.12.2014 № 050-13/і/143 „Про будівництво Wi-Fi мережі в Київському метрополітені для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста“ на станціях Київського метрополітену розпочато встановлення обладнання безоплатної мережі Wi-Fi», — йдеться у відповіді.

Зазначається, що вже змонтовано та введено в дослідну експлуатацію обладнання мережі Wi-Fi на 12 станціях Київського метрополітену — «Дніпро», «Арсенальна», «Хрещатик», «Театральна», «Університет», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Олімпійська», «Лук’янівська», «Золоті ворота», «Кловська» та створено інфраструктуру в 33 потягах (165 вагонах) рухомого складу.

Технічне обладнання, яке на сьогодні встановлено на станціях і вагонах рухомого складу Київського метрополітену, проходить тестування з метою забезпечення можливості відновлення роботи мережі Wi-Fi.

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Інна БІРЮКОВА, «Вечірній Київ»