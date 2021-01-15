Прокуратура вимагає повернути столичній громаді земельну ділянку вартістю ₴111 млн.

Київська місцева прокуратура № 4 у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді земельну ділянку у Дніпровському районі столиці вартістю майже 111 млн гривень.

Установлено, що розташована по проспекту Соборності земельна ділянка площею понад 1,13 га перебуває у користуванні товариства незаконно, в порушення вимог Земельного кодексу України.

Також посадові особи товариства на підставі підроблених документів здійснили реєстрацію за собою права власності на нежитлові приміщення, розташовані на території земельної ділянки, з метою її подальшого відведення.

Зважаючи на викладене, місцевою прокуратурою скеровано до суду позовні заяви про скасування державної реєстрації, визнання договору купівлі-продажу недійсним та повернення земельної ділянки у власність столичної громади.

Підготовче судове засідання за позовом прокуратури призначено на 24 лютого 2021 року.

Київська міська прокуратура