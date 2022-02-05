90 нардепів-мільйонерів взяли у держави гроші на житло

Упродовж минулого року 90 народних депутатів із багатомільйонними статками скористалися своїм правом на отримання коштів на житло – в 20 тис. грн. щомісячно.

Про це повідомляє Комітет виборців України, який співставив декларації народних обранців і списки тих із них, хто отримав із держбюджету компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера.