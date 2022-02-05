90 нардепів-мільйонерів взяли у держави гроші на житло
Упродовж минулого року 90 народних депутатів із багатомільйонними статками скористалися своїм правом на отримання коштів на житло – в 20 тис. грн. щомісячно.
Про це повідомляє Комітет виборців України, який співставив декларації народних обранців і списки тих із них, хто отримав із держбюджету компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера.
Серед 90 депутатів-мільйонерів, які взяли ці гроші, 65 членів фракції «Слуга Народу». Зокрема, низка депутатів-мультимільйонерів. До прикладу, бюджетну компенсацію отримав народний депутат Остап Шипайло (підприємець, задекларував 22 млн. грн., №120 у виборчому списку «Слуги Народу»). Також орендував житло за бюджетні кошти народний депутат Олександр Трухін, який став фігурантом скандалу щодо участі в ДТП (задекларував 20 млн. грн.). Також отримували бюджетну компенсацію члени монобільшості Степан Чернявський, Павло Павліш, Дмитро Соломчук, Костянтин Касай, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Артем Кунаєв, Олександр Салійчук, Ігор Фріс, Максим Ткаченко, які задекларували 8-11 млн. грн. грошових активів.
Загалом у списку найбагатших депутатів, які скористалися бюджетними коштами: позафракційні Олег Воронько (задекларував 129 млн. грн.), Євген Яковенко (54 млн. грн.) та Муса Магомедов (39 млн. грн.). Також у ТОП 10 найбагатших орендарів житла позафракційний Сергій Магера (25 млн. грн.), член групи «За майбутнє» Анатолій Урбанський (19 млн. грн.), представник ОПЗЖ Олександр Пономарьов (19 млн. грн.) та член фракції «Батьківщина» Олег Мейдич (14 млн. грн.).
«70% депутатів, які орендують житло за кошти платників податків, мають достатньо фінансових можливостей, щоб самостійно винаймати житло. Розмір депутатської зарплати дозволяє покрити витрати на оренду квартири в Києві. Однак, попри наявність можливостей, депутати продовжують отримувати компенсацію з бюджету, що сприймається як своєрідний депутатський бонус», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель. // Діло