10 років позбавлення волі отримала жителька Бердичева за вбивство співмешканця

За публічного обвинувачення прокурора Бердичівської окружної прокуратури місцеву жительку визнано винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Жінку засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 43-річна жителька Бердичівського району скоїла жорстоке вбивство свого співмешканця.

Трагедія сталася у листопаді минулого року. Того ранку вона побувала на ринку, продала горіхи, а за виторг купила пляшку горілки та повернулася додому. За сніданком, розпиваючи алкогольні напої, співмешканець дорікнув їй, що не принесла «куриво», яке він замовляв.

Будучи добряче підігріта алкоголем, вона агресивно відреагувала на слова чоловіка. А саме, схопила зі столу ніж та тричі вдарила ним співмешканця, зокрема, у груди. Глибокі рани виявилися смертельними.

За показами свідків, жінка й раніше неодноразово вчиняла домашнє насильство стосовно потерпілого.

Щоб приховати скоєне, обвинувачена вимила сліди крові та покликала сусідів допомогти поховати чоловіка – викопати могилу, намагаючись видати вбивство за природню смерть.

Проте сусіди викликали правоохоронців, які того ж дня затримали жінку.

Під час розслідування та судового розгляду обвинувачена перебувала під вартою.

Такий запобіжний захід продовжено до набуття вироком законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури