На окупованій території Донеччини підірвали авто російського депутата (відео)

У момент вибуху окупант перебував в авто, але не постраждав

На окупованій частині України підірвали машину астраханського депутата Дениса Харитонова. Автівка згоріла вщент. Про це повідомляє Телеграм-канал «Astra».

Зазначається, що астраханський депутат Харитонов «виконував чергове завдання» на окупованій території.

У момент вибуху окупант перебував в авто, але не постраждав. Авто згоріло дотла. Інформація про місце, де саме відбулася подія, відсутня.

Депутат зазначив, що це не вперше, коли його авто намагаються підірвати, однак йому вдалось забрати всі документи та особисті речі.

Харитонов додав, що наразі тривають слідчі дії щодо причини інциденту. // Главком