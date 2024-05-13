«Відкат» за перемогу в тендері – на Сумщині оголосили підозру посадовцю лікарні 

178 000 гривень фігурант отримав як «відкат» за перемогу в тендері комерційної структури, ще 1000 доларів – за працевлаштування особи до медичного закладу.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області та слідчі Охтирського райвідділу поліції, посадова особа за 25 відсотків від суми закупівлі гарантував перемогу комерційній структурі у тендері. Йдеться про постачання до лікарні медичного обладнання вартістю 750 тис. грн. Після того, як товариство виграло зазначені торги посадовець отримав 178 тис. грн неправомірної вигоди.

Окрім того, поліцейські задокументували факт отримання від місцевої жінки 1000 доларів. Своєю чергою фігурант обіцяв працевлаштування її сина-інтерна до медичного закладу.

На підставі отриманих доказів посадовій особі лікарні правоохоронці повідомили підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Охтирська окружна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України