У Дніпрі затримано учасників організованого злочинного угруповання (відео)

На рахунку затриманих — вимагання, озброєні розбійні напади, крадіжки та позбавлення волі з метою вимагання неіснуючих боргів.

18 листопада близько 18-ї години дев’ять учасників групи зібралися на так звану кримінальну сходку. Між організатором та одним з активних учасників злочинної групи виник конфлікт, ймовірно, через перерозподіл ролей та злочинного впливу. В ході конфлікту у публічному місці зловмисники вчинили стрілянину, в результаті якої було поранено одну особу. Поліцейські за підтримки прокуратури Дніпропетровської області провели спеціальну операцію, до якої залучили працівників полку поліції особливого призначення. Про це розповів начальник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило.

Він зазначив, що всіх дев’ятьох зловмисників було затримано при спробі втечі.

«Це чоловіки віком від 20 до 35 років. Під час затримання у них провели особисті обшуки та вилучили сім пістолетів з явними ознаками переробки під стрільбу бойовими патронами. Поліцейські встановили, що організатором групи є 35-річний громадянин Вірменії, який перебував на території України нелегально», — розповів очільник обласної поліції.

Також встановлено, що затримані причетні до ряду майнових злочинів. Це і вимагання, і озброєні розбійні напади, квартирні крадіжки та позбавлення волі з метою вимагання неіснуючих боргів.

Після затримання за місцями мешкання фігурантів відбулися понад 10 обшуків, в ході яких вилучено наркотики та інші речові докази раніше вчинених злочинів.

За фактами злочинної діяльності поліцейські відкрили 6 кримінальних проваджень за ст. 28, ч. 3 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Наразі триває слідство. Чоловіки затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Судом їм обрані запобіжні заходи.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області