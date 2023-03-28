У Дніпрі троє зловмисників побили та пограбували хлопця у його квартирі

У Дніпрі на вулиці Повітрянофлотській банда увірвалася до чужої квартири, побила господаря та пограбувала його.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Злочин стався 27 березня близько 17:00. Троє хлопців, один із яких – неповнолітній, проникли у квартиру до 21-річного містянина. Між ними спалахнув конфлікт, під час якого зловмисники побили хлопця руками та ногами. Потім вони забрали його ноутбук, мобільний телефон і зникли.

Потерпілий одразу звернувся до поліції. Грабіжників вдалося оперативно розшукати та затримати.

Наразі у всіх обставинах події розбираються правоохоронці.