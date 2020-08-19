На Тячівщині поліція викрила зухвалого злочинця, який обікрав пенсіонерку

До поліції Тячівщини надійшло повідомлення про крадіжку грошей з будинку пенсіонерки у селі Топчино.

Прибувши за викликом поліцейські встановили, що до помешкання 88-річної потерпілої прийшов невідомий чоловік, який, увійшовши у довіру пенсіонерки, обікрав її. Представившись родичем потерпілої, яка, до слова, має вади зору, чоловік зайшов до будинку та отримав вільний доступ до всіх кімнат оселі пенсіонерки.

Скориставшись моментом, поки жінка поралася по дому, злочинець забрав гроші та зник з будинку.

За фактом злочину поліцейські розпочали слідство. Дізнавачі відділу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка.

Особу, яка вчинила злочин, поліцейські вже встановили. Правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 38-річний житель села Глибокий Потік Тячівського району. Відносно нього вирішується питання про обрання на період досудового розслідування запобіжного заходу.

Слідство у справі триває.

ГУ Національної поліції в Закарпатській області