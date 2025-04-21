У стрілянині у центральній Нігерії загинули щонайменше 56 людей

Зіткнення між кочовими пастухами великої рогатої худоби та фермерами через землекористування є звичайним явищем у країні.

Озброєні люди вбили щонайменше 56 людей на початку цього тижня в штаті Бенуе в центральній Нігерії, повідомляє France24 з посиланням на офіс губернатора.

Раніше повідомлялося про 17 жертв.

Зіткнення між кочовими пастухами великої рогатої худоби та фермерами через землекористування є звичайним явищем у центральній Нігерії. Губернатор Гіацинт Алія раніше поклав відповідальність за напади в районах місцевого самоврядування Укум і Лого на “підозрюваних скотарів”.

Оскільки багато скотарів належать до мусульманської етнічної групи фулані та багато фермерів ‒ християни, напади в так званому Середньому поясі Нігерії часто набувають релігійного чи етнічного виміру. Два напади невідомих озброєних осіб на початку цього місяця в сусідньому штаті Плато призвели до загибелі понад 100 людей.

“За останніми підрахунками, кількість загиблих у результаті терактів зросла до 56”, ‒ сказав AFP Соломон Йорпєв, радник губернатора зі ЗМІ після того, як Алія прибула на місце події.

Ця цифра може зрости, оскільки пошуково-рятувальні операції триватимуть, додав він. // LB.ua