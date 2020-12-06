На Закарпатті затримали 4-х покидьків, які затягли жінку у машину, привезли додому та зґвалтували (фото)
Повідомлення від потерпілої надійшло поліції сьогодні зранку, близько 06:00 години.
У прес-службі патрульної поліції Закарпаття додають, жінка крізь сльози розповіла, що годину тому її зґвалтувало кілька чоловіків.
За її словами 4 чоловіків іншої національності силою затягли її у машину, привезли у свій будинок та зґвалтували. Для жінки було викликано швидку допомогу.
Поліцейські прибули на вказаний будинок, та знайшли там 4-х чоловіків на яких вказала жінка. Під час огляду будинку у ньому виявили розірваний одяг жінки.
Патрульні затримали усіх підозрюваних, забезпечили охорону місця події і викликали слідчих. // mukachevo.netTweet