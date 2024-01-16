У студента в Кам’янці-Подільському вилучили наркотиків майже на ₴4 млн.

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили молодику підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Кам’янці-Подільському оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими викрили наркоторговця , який «працював» у великих масштабах.

Під час санкціонованих обшуків у фігуранта поліцейські вилучили близько трьох кг психотропної речовини «Альфа-PVP», майже кілограм канабісу, п’ять пакетів смоли канабісу, психотропи «2С-В» та «ЛСД», 15 згортків з таблетками «Субітексу», а також техніку, яка використовувалась у злочинній діяльності. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» складає близько 4 млн грн. Усі речовини направили на експертизу.

Наркоторговця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановили, що він здійснював реалізацію наркотиків через Telegram-канал методом «закладок».

Наразі слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили затриманому підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд взяв підозрюваного під варту. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області