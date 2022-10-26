У суді було доведено винуватість покидька, який гвалтував свою малолітню доньку

Калинівський районний суд Вінницької області визнав обґрунтованими доводи ювенального прокурора Хмільницької окружної прокуратури та визнав винуватим 56-річного мешканця Хмільницького району у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років).

Прокурором доведено, що обвинувачений упродовж кількох років ґвалтував свою малолітню доньку, а щоб дитина не розповіла про насильство стосовно неї, погрожував убити її матір, а її саму покалічити.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів підсудного судом визнано винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 14 років позбавлення волі.

За рішенням суду відомості про ґвалтівника будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

На цей час вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури