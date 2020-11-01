У Сумах буйний пасажир побив водія тролейбуса

Інцидент стався 31 жовтня, пообіді у салоні тролейбуса №60, що курсував за маршрутом №10А «Шпиталь -12 мкрн».

Під час руху у напрямку з-ду «Центроліт», поблизу зупинки «4-та лікарня», пасажир раптово захотів покинути салон транспортного засобу та вимагав від водія зупинити тролейбус.

Почувши відмову, чоловік розлютився та почав з’ясовувати стосунки з працівником КП СМР «Електроавтотранс» за допомогою стусанів, завдавши водію тролейбуса кілька ударів пакетом, в якому ймовірно знаходилася скляна пляшка. У конфлікт втрутилися інші пасажири, що перебували у салоні, та викликали поліцію.

У результаті нападник затриманий, водію надано медичну допомогу. Після госпіталізації та надання першої невідкладної допомоги водію (попередньо відомо, що йому наклали кілька хірургічних швів на брову), обидва учасники інциденту були доправлені до міського відділку поліції: водій — з метою писати заяву на нападника, а останній — пояснювати, що саме спричинило агресію на адресу водія. // azimuth.sumy.ua