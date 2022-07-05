У Сумах чоловік вдарив сокирою свого сусіда

Сварка між двома чоловіками закінчилась лікарняним ліжком для одного та кримінальною відповідальністю для іншого. Тепер за скоєне, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Близько 21.00 години до чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про бійку між двома чоловіками, під час якої один з них завдав іншому чисельні травми голови. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Як з’ясували правоохоронці, між двома сусідами виникла сварка на фоні побутових відносин, яка переросла в бійку. В результаті чого, розлючений 32- річний чоловік ударив обухом сокири по голові 52-річного опонента, тим самим спричинив тяжкі тілесні ушкодження.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області