У Сумах двох чоловіків затримали за нанесення смертельних тілесних ушкоджень

Під час конфлікту двоє громадян завдали своєму знайомому тяжкі тілесні ушкодження, від яких той помер. Наразі зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Учора до поліції надійшло повідомлення від медиків про насильницьку смерть чоловіка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом підрозділу.

Встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок тяжких тілесних ушкоджень. У ході подальших оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що учора під час спільного розпиття спиртних напоїв між 58-річним чоловіком та його знайомими виникла сварка. У ході якої 33-річний та 26-річний чоловіки завдали своєму знайомому кілька ударів, від яких той помер.

Наразі зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області