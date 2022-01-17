В аеропорту Одеси затримали іноземку, яку розшукували за участь у терористичній групі
На Одеському летовищі прикордонники виявили жінку, яка перебувала у міжнародному розшуку
Під час здійснення прикордонного контролю інспекторка зафіксувала спрацювання бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол стосовно 32-річної громадянки Таджикистану. Жінку одразу ж затримали.
Охоронці кордону встановили, що її розшукують за участь у терористичній групі.
За цим фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м. Києві, а затриману передали співробітникам Національної поліції.Tweet