В аеропорту Одеси затримали іноземку, яку розшукували за участь у терористичній групі

На Одеському летовищі прикордонники виявили жінку, яка перебувала у міжнародному розшуку

Під час здійснення прикордонного контролю інспекторка зафіксувала спрацювання бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол стосовно 32-річної громадянки Таджикистану. Жінку одразу ж затримали.

Охоронці кордону встановили, що її розшукують за участь у терористичній групі.

За цим фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м. Києві, а затриману передали співробітникам Національної поліції.

ДПСУ