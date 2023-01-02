У столиці п’яний чоловік побив неповнолітніх

Зловмисник, перебуваючи на напідпитку, вирішив з’ясувати стосунки з 15-річним та 16-річним хлопцями. У результаті чоловік побив неповнолітніх та пішов із місця скоєння злочину. Місцевому мешканцю загрожує до п’яти років обмеження волі.

На початку вересня до поліції Києва надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий чоловік поблизу під’їзду багатоповерхівки на вулиці Русанівська Набережна побив її сина та ще одного неповнолітнього. Правоохоронці територіального підрозділу поліції задокументували злочин та розпочали пошук нападника.

Як розповів начальник відділу дізнання Дніпровського управління поліції Семен Підлужняк, товариші постраждали внаслідок конфлікту з одним із мешканців будинку:

«Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, помітив хлопців біля під’їду та почав з’ясовувати з ними стосунки, мовляв, хто ви такі, йдіть звідси й тому подібне. Хлопці намагалися заспокоїти чоловіка та пояснили, що також там проживають, але він перейшов зі словесних образ до кулаків. У результаті одного хлопця він збив з ніг, вдаривши в груди, а іншого вдарив в обличчя, після чого пішов геть. Своїми діями він завдав неповнолітнім легких тілесних ушкоджень».

Провівши низку оперативних заходів, поліцейські встановили особу та місце проживання зловмисника. Ним виявився раніше не судимий киянин, 1972 року народження.

За цим фактом під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва дізнавачі відділу поліції № 1 територіального підрозділу повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі», — зазначив Семен Підлужняк.

Відділ комунікації поліції Києва