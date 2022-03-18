Заарештовано покидька, який систематично ґвалтував неповнолітніх доньок своєї співмешканки

Деснянською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру 39-річному чоловіку за фактами систематичного вчинення сексуального насильства відносно трьох неповнолітніх дівчат, у тому числі щодо малолітньої (ч. 3, 4 ст. 152 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, чоловік, проживаючи з матір’ю трьох неповнолітніх дівчат, у період з 2018 по 2021 роки систематично ґвалтував цих дітей та задовольняв статеву пристрасть неприродним способом. На момент вчинення злочинів одна з дівчат не досягла 14-річного віку.

Ювенальними прокурорами спільно зі слідчими Деснянського УП ГУ НП в м. Києві зібрано достатньо доказів для повідомлення вказаній особі про підозру у вчиненні сексуальних злочинів відносно дітей.

18.03.2022, з урахуванням вимог ст. 615 КПК України, керівником Деснянської окружної прокуратури м. Києва підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура