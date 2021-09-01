У Сумах іноземні студенти зґвалтували 25-річну дівчину

Поліцейським, аби встановити та розшукати зловмисників, знадобилася менш ніж доба.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, із заявою про злочин до поліції звернулась сумчанка, яка повідомила, що її 25-річну доньку зґвалтували невідомі.

Поліцейські відразу розпочали пошуки зловмисників. Співробітникам управління карного розшуку поліції області та співробітникам відділу кримінальної поліції Сумського районного управління поліції аби встановити та розшукати зловмисників, які скоїли особливо тяжкий злочин, знадобилось менше доби.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили, що злочин скоїли двоє іноземців, які навчаються у сумських вишах. Одному з них 22 роки, другому – 20.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. // Діло