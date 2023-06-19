Підозрювана у протиправному заволодінні майном вдова бізнесмена О. Ксенофонтова викликана на допит

Сторона обвинувачення розцінює публічну активність Оксани Ксенофонтової як спробу уникнути покарання за протиправні дії з майном покійного чоловіка, що заподіяли велику шкоду, та інформує, що 19, 20 та 21 червня підозрювана Оксана Ксенофонтова вкотре викликана на допит о 10:00.

З 2021 року вона разом зі своїми адвокатами ігнорує виклики, переховується та перешкоджає слідчим органам, у зв’язку з чим оголошена у всеукраїнський розшук.

Нагадаємо, Оксана Ксенофонтова підозрюється у протиправному заволодінні майном бізнесмена Олександра Ксенофонтова, де потерпілою від її дій стороною також є діти покійного бізнесмена. Після його смерті вона разом з іншими особами, підробили документи, що підтверджується судовими експертизами, та заволоділа нерухомим майном у центрі Києва, а також дороговартісними автомобілями компанії чоловіка ТОВ «СП «АТАД К» загальною вартістю понад 300 млн грн.

11.06.2021 року Оксані Ксенофонтовій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України, санкція статті якої передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У зв’язку з переховуванням Оксани Ксенофонтової від слідства, судом надано дозвіл на її затримання з метою примусового приводу до суду для розгляду міри запобіжного заходу.

З огляду на вищезазначене, застерігаємо сторону захисту та осіб, зацікавлених у привласненні майна покійного бізнесмена, від тиску на слідство та суд, а також дезінформації суспільства шляхом розповсюдження фейкової інформації у ЗМІ. Також наголошуємо, що особи, яким відомо місце перебування розшукуваної Оксани Ксенофонтової, мають невідкладно повідомити про це в правоохоронні органи.

Київська міська прокуратура