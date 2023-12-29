На Черкащині через горілку та сварку сталося братовбивство

На Черкащині під час сварки брат вбив рідного брата. Конфлікт між ними розпочався під час спільного розпиття алкоголю і завершився летально. Наразі за фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування. Підозрюваний під вартою.

Подія сталася 27 грудня в селі Ташлик Черкаського району. Місцеві жителі, які прийшли до будинку 37-річного односельця виявили його мертвим. Чоловік мав чисельні ножові поранення.

На виклик прибули смілянські правоохоронці та експерти-криміналісти слідчого управління ГУНП в Черкаській області.

Правоохоронці з’ясували, що під час спільного розпиття алкоголю між двома братами виникла сварка. 33-річний чоловік схопив ножа та завдав старшому брату чисельних ударів, від яких потерпілий помер.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві, ч .1 ст. 115 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області