У Сумах п’яна пасажирка без маски побила кондуктора

Інцидент стався у салоні тролейбуса №275, що о 21:10 курсував за маршрутом №7 «Хіммістечко — Центроліт». За словами кондуктора Світлани, на зупинці «Вишневий сад» до салону зайшли дві жінки, одна з них – без захисної маски.

Зауваження вдягнути маску, одна з пасажирок, що перебувала у стані алкогольного сп’яніння, сприйняла доволі агресивно: почала лаятися, використовуючи нецензурну лексику, ображати кондуктора та навіть вирішила з’ясувати стосунки з водієм.

На повторні прохання дотримуватися вимог карантинних обмежень та вдягти засіб індивідуального захисту або ж покинути салон комунального транспорту, рішуче налаштована пасажирка ніяк не реагувала й продовжувала скандалити. В результаті водій був вимушений зупинити рух тролейбусу. У той час, як кондуктор вийшла з салону на зупинку і почала викликати поліцію, розлючена пасажирка накинулася на неї: спочатку працівниця підприємства отримала удар в обличчя, потім – удари по рукам, ногам, тілу. Зупинити бійку та вгамувати п`яну пасажирку насилу змогли водій, перехожі та поліція, яка вже прибула на місце за викликом.

Кондуктор захищалася як могла, але ж травмувань уникнути не вдалося. Лікарі зафіксували на руках та обличчі потерпілої численні гематоми, забій 3-го та 4-го пальців лівої руки та променевої кістки на правій руці. Після допомоги медиків, постраждала написала заяву до поліції.

До слова, останнім часом конфліктні ситуації з пасажирами – явище доволі розповсюджене. Тільки за останній тиждень подібних випадків сталося 4.

Керівництво та весь колектив КП СМР «Електроавтотранс» у черговий раз звертається до пасажирів з проханням:

1) відповідальність за дотримання вимог у період карантину у рівних ступенях несуть як водій/кондуктор, так і пасажир (див. рішення виконкому СМР №453 від 8.09.2020 п.2.6; ознайомитися з документом можна ТУТ)

2) усі обмеження у роботі комунального транспорту, як відповідність кількості пасажирів наявності вільних місць для сидіння у салоні ТЗ, знаходження у салоні у засобах індивідуального захисту, — приймаються на державному рівні, а саме Кабінетом Міністрів України, а не є забаганкою водія чи кондуктора;

3) ми розуміємо, що певні обмеження у період пандемії створюють незручності для більшості пасажирів, проте просимо ставитися до цього свідомо, адже усі дії направлені на недопущення розповсюдження вірусу та мають на меті уберегти суспільство від зараження.

А ще пам’ятайте, кондуктор та водій – люди, які виконують свою роботу і ніхто не має права їх кривдити, завдавати фізичної та моральної шкоди. // Sumy 0542.ua