Шахраї ошукали чоловіка, який бажав придбати авто, на суму понад ₴231 тис.

13 серпня до відділення поліції № 6 Миколаївського райуправління звернувся 51-річний чоловік із заявою про те, що його ошукали.

За словами потерпілого, на одній із інтернет-платформ він знайшов оголошення про продаж автомобіля. Зв’язавшись нібито з продавцем за купівлю та доставку транспортного засобу, псевдопродавець попросив відразу сплатити всю суму за товар. Заявник погодився на таку угоду і перерахував грошові кошти у розмірі 230 тисяч 950 гривень на банківський рахунок шахрая.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до восьми років.

Шановні громадяни!

Поліція вкотре закликає вас бути обережними при здійснені покупок в інтернеті. Використовуйте виключно перевірені інтернет-майданчики, адміністратори яких можуть гарантувати вам повернення коштів, у разі, якщо товар не буде відправлено або ж він буде неналежної якості.

Якщо ж ви користуєтеся послугами невідомого інтернет-магазину, тоді обов’язково вивчіть відгуки про продавця та купуйте товари тільки за допомогою післяплати – сплачуйте вартість товару після отримання та огляду.

Якщо ж ви або ваші рідні, близькі, друзі або знайомі все-таки стали жертвами аферистів, негайно телефонуйте 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області