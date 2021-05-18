Збитки на ₴240 тис. – директора закладу культури підозрюють у зловживанні службовим становищем



За процесуального керівництва Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області директору одного із закладів культури Луганщини повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2018 році керівник комунальної установи уклала з товариством з обмеженою відповідальністю договір на постачання природного газу для опалення приміщення. Сума договору склала понад 1,7 млн грн. У подальшому сторони без належних правових підстав підписали низку додаткових угод до договору, якими ціну на природний газ безпідставно збільшували, відтак обсяг закупівлі зменшувався.

Внаслідок протиправних дій службової особи бюджетної установи на користь підприємства-газопостачальника надлишково сплачено грошові кошти у сумі майже 240 тис. грн, що завдало збитків міському бюджету.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції №1 Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

За вчинення злочину вказаній особі загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Рубіжанського відділу

Сєвєродонецької окружної прокуратури)