Скоювали особливо тяжкі злочини на окупованій Херсонщині – учасникам злочинної організації так званого «управлєнія мвд рф» оголошено про підозру

Кремлівські маріонетки разом із мешканцями Херсонської області, серед яких є і колишні правоохоронці, у складі злочинної організації допомагали ворогу проводити незаконний референдум щодо приєднання захоплених територій до рф. Наразі 34 фігурантам заочно оголошено про підозру.

Створення і забезпечення функціонування фейкового правоохоронного органу, так званої «народної міліції», проведення незаконного референдуму та заходів, спрямованих на зміну державного кордону, – це далеко не весь перелік злочинів проросійських осіб на тимчасово захопленій Херсонщині, яких встановили працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, Служби безпеки України і Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування оперативники ДВБ зібрали доказову базу протиправної діяльності злочинної організації, що діяла під виглядом «главноє управлєніє міністєрства внутрених дел херсонской області». Члени бандформування вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини відносно громадян України, захищали інтереси представників влади рф, тероризували місцеве населення та організували псевдореферендум.

Варто відзначити, що нелегітимний референдум проводився за фізичної підтримки місцевих «міліціонерів». Фігуранти розганяли мітинги, «придушували» проукраїнські настрої серед мирного населення, застосовуючи психологічний тиск і фізичне насильство.

Діяльність псевдооргану з чіткою ієрархією та розподілом ролей організували російські куратори області – 37-річний співробітник мвд рф і 47-річний фсбешник. Ще двоє їх спільників – кадрові офіцери російської поліції – зайняли керівні посади у так званій «народній міліції», аби здійснювати злочинний вплив у регіоні. Інші перебіжники – деякі з них колишні правоохоронці – досі виконують злочинні накази, намагаючись побудувати кар’єру.

Наразі 34 фігурантам інкримінують створення злочинної організації та участь в ній, організацію та проведення незаконного референдуму, державну зраду, колабораційну діяльність, викрадення людей, вимагання, незаконне проникнення до житла та інших володінь осіб, викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів, незаконне заволодіння транспортними засобами (ч. 1 та ч.2 ст. 255, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст.111, ч. 5 та ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 289) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління СБУ.

Оперативний супровід спільно з оперативниками ДВБ НПУ проводять працівники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та Головного відділу захисту національної державності ГУ СБУ в Херсонській області.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України