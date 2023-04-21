Повідомлено про нову підозру колишнім заступнику міністра та керівнику департаменту Міноборони

Працівники ДБР спільно з НАБУ у межах спільної слідчої групи повідомили нову підозру колишнім заступнику Міністра оборони України та т.в.о. Директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони України. Вони під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на мільйони гривень.

У грудні 2020 — січні 2021 років керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік. Надалі, за вказівкою заступника Міністра оборони України, він незаконно підписав 8 додаткових угод з постачальниками зі свідомо невигідними для ЗСУ умовами.

ДБР викрило оборудку у жовтні 2021 року та згодом передала справу до НАБУ. В ході подальшого спільного розслідування було встановлено, що умисні протиправні дії посадовців також завдали майнову шкоду ЗС України через додаткові витрати військових частин під час здійснення перерозподілу непорушних запасів продовольства. Крім того, оборудка призвела до зниження бойової готовності, обороноздатності Збройних сил України, підриву авторитету ЗСУ та створила потенційну загрозу основам національної безпеки України, які призвели до інших тяжких наслідків в особливий період.

Ексзаступнику міністра оборони та екскерівнику одного із департаментів Міністерства оборони України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за статтями:

зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, яке призвело до інших тяжких наслідків, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

ДБР