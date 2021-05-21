У Чернігові СБУ блокувала діяльність ботоферми, яку адміністрували з країни-агресора
Кіберфахівці Служби безпеки України у Чернігові припинили діяльність ботоферми. Діями виконавців, які використовували майже 2,5 тисячі бот-акаунтів, дистанційно керували організатори з РФ.
Співробітники спецслужби встановили, що через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення.
Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.
Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції у санкційних електронних платіжних системах.
Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили:
- сім 16-ти канальних GSM-шлюзів;
- 2 SIM-банки на 128 карток кожен;
- 370 сім-карток російського мобільного оператора;
- 3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми.
Триває досудове слідство.
Заходи із викриття протиправної діяльності проводили кіберфахівці Управління СБ України у Чернігівській області у взаємодії зі слідчими ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури.