В житомирській колонії виявили діючу наркомафію

Наркотики збували у виправній колонії — організатору злочинної групи та його двом поплічникам повідомлено про підозру

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Житомирської обласної прокуратури.

Житомирська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів (ч.3 ст. 307 КК України) а також встановлення злочинного впливу у виправній колонії (ч.2 ст. 255-1).

За даними слідства, 36-річний засуджений, відбуваючи покарання в одній із виправних колоній області, з метою одержання незаконного прибутку, організував за забезпечував функціонування схеми незаконного обігу наркотичних засобів – метадону та канабісу серед ув’язнених.

До злочинної діяльності залучив одного із засуджених та місцевого жителя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з березня по червень 2020 року організованою групою (спільно із нею діяли ще три місцеві жителі) скоєно три кримінальні правопорушення, пов’язані із придбанням, зберіганням та збутом наркотичних засобів. У фігурантів справи вилучено понад пів кілограма канабісу та метадон.

Крім цього, організатор злочинної групи, перебуваючи у статусі «смотрящего», сприяв, спонукав, координував та здійснював вплив на злочинну діяльність в установі відбування покарання, особисто встановлював та поширював злочинний вплив серед засуджених.

Наразі організатору злочинної групи та двом учасникам повідомлено про підозру у скоєнні зазначених злочинів.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області. Оперативний супровід здійснює Управління стратегічних розслідувань ДСТ Нацполіції України.

УК