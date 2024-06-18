Батька й сина, підозрюваних у розстрілі поліцейського на Вінниччині, залишили під вартою

Вінницький міський суд продовжив тримання під вартою батьку та сину, яких підозрюють у вбивстві поліціянта.

Про це повідомляється на сайті суду.

Зазначається, що судді врахували обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, що підозрювані можуть сховатися від слідства, а тому продовжили термін тримання під вартою ще на 30 днів.

Нагадаємо, чоловіків підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України. Вони можуть отримати довічне ув’язнення.

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У ніч проти 20 квітня в Гайсинському районі Вінницькій області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Ще один зазнав поранення. Правоохоронці приблизно о 2:00 зупинили автівку для перевірки документів. У машині були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинув поліціянт, а його напарник — поранений.

Вбитим поліціянтом виявився 20-річний Максим Зарецький, розповіли в Нацполіції. Він був єдиним сином у родині.

Повідомлялося, що обидва підозрювані є військовослужбовцями Сухопутних сил України. 21 квітня стало відомо, що в Одеській області вдалося затримати обох нападників.