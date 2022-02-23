Адвокат не переконала суд віддати їй $774 000 і €646 000, вилучені у справі конвертаційного центру для окупованого Криму

Київський апеляційний суд відмовив у скасуванні арешту 774 тисяч доларів і 646 тисяч євро, які готівкою вилучені з приміщення, імовірно, конвертаційного центру, який працював на залучення коштів до окупованого Криму.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 14 лютого.

У 2021 році СБУ з’ясувала, що уродженець Сімферополя може бути причетний до впровадження небанківського механізму грошових транзакцій з територією АР Крим.

З метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків, гроші видаються клієнтам в офісному приміщенні.

У жовтні минулого року офіс обшукали і вилучили 774 434 доларів США, 646 750 євро, 13 546 гривень. Шевченківський суд Києва арештував готівку з метою можливої спецконфіскації.

Адвокат Марія Шеремет подала апеляцію на це рішення.

В апеляційній скарзі сказано, що вилучені гроші не стосуються кримінального провадження, мають легальне походження та перебували в обшукуваному офісному приміщенні, де веде професійну діяльність адвокат Марія Шеремет.

Гроші зберігались у сейфах адвоката нібито на підставі договорів зберігання. Крім того вилучені три протоколи допиту, які становлять адвокатську таємницю і не є речовими доказами у кримінальному провадженні.

На початку грудня минулого року Печерський суд арешт скасував, але прокурор гроші не повернув. Через 4 дні Шевченківський суд столиці знову арештував готівку.

Переглядаючи рішення, апеляційний суд вважає, що йому не надано доказів, що гроші належать саме адвокату Шеремет.

На момент проведення обшуку ні ззовні, ні всередині будівлі не виявлено будь-яких даних (табличок, документів, інформаційних чи робочих документів), що вказували б, що тут працює адвокат. Офіційно місцем адвокатської діяльності Шеремет є Закарпатська область.

Більше того, уродженець Сімферополя, чия причетність до злочину перевірялася, під час обшуку повідомив, що знайдені у сейфах гроші належать саме йому, але пояснити їх походження відмовився.

Відомо, що цей чоловік уже має статус підозрюваного. Нещодавно суд ухвалював рішення про його привід у судове засідання для розгляду питання про продовження строків досудового розслідування.

Служба безпеки України розслідує, як невстановлена група мешканців Києва та АР Крим, діючи за попередньою змовою, в обхід економічних санкцій проти посадових осіб Російської Федерації, розробила протиправний небанківський механізм грошових переказів з анексованою територією АР Крим з метою фінансування підприємств, установ та організацій країни-агресора.

Використовується, зокрема, філія російського банку АТ «ГЕНБАНК», а також в Україні створено мережу нелегальних готівкових та криптовалютних обмінників для обігу грошових коштів у «тіньовому» секторі економіки.

22.12.2015 АТ «ГЕНБАНК» внесений урядом США до розширеного списку російських компаній, щодо яких вводяться санкції, зокрема, блокування активів фізичних та юридичних осіб в США та заборона отримання кредитів, розміщення цінних паперів в США, а також заборона отримувати від американських компаній будь-які технології та послуги. В 2018 році з АТ «ГЕНБАНК» припинили взаємовідносини міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard.

З метою анонімізації транзакцій коштів, що перераховуються на рахунки АТ «ГЕНБАНК», особами використовується ряд компаній та банківських установ офшорних зон, а також створено механізм несанкціонованого внесення змін в зміст електронних платіжних повідомлень.

Одночасно застосовується обмін на материковій частині України криптовалют у готівкові гроші через спеціально створені криптовалютні обмінники, які не контролюються українськими державними органами влади, а контролюючі та правоохоронні органи не мають змоги отримати доступ до транзакцій учасників такої псевдоплатіжної системи.