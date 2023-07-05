У Сумах поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого
Чотири удари ножем через ревнощі до співмешканки наніс зловмисник опоненту. Від отриманих поранень останній помер до приїзду карети швидкої допомоги. Правоохоронці затримали зловмисника та вже повідомили йому про підозру у скоєному.
Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в одній із квартир по проспекту Шевченка у обласному центрі виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями без ознак життя. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Національної поліції в Сумській області.
У ході проведення невідкладних слідчих дій, правоохоронці встановили, що того вечора жінка, її співмешканець та їх знайомий розпивали спиртні напої в квартирі сумчанки. Через деякий час між чоловіками стався конфлікт на фоні ревнощів, який переріс у бійку. В результаті якої 53-річний сумчанин взяв ніж та наніс ним чотири удари в область грудної клітини 55-річному опоненту. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.
Зловмисника, який наніс смертельні тілесні ушкодження потерпілому, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
На даний час слідчі Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Сумської областіTweet