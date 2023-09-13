У Сумах поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство

Під час конфлікту зловмисник ударив кухонним ножем свого товариша, з яким перед цим вживав спиртні напої. Чоловіка госпіталізували. У поліції зав даним фактом розпочали досудове розслідування.

Повідомлення про подію до поліції надійшло від працівників бригади швидкої медичної допомоги. На місце негайно прибули правоохоронці. Як вдалось встановити, жінка та двоє чоловіків протягом дня разом вживали алкоголь, курили цигарки та грали в карти.

Надвечір між 64- річним та 51-річним чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку. Старший схопився за ніж та наніс удар в грудну клітину молодшому. Останнього госпіталізували до лікарні.

У ході проведення огляду місця події, поліцейські вилучили речові докази, серед яких і знаряддя злочину.

За вказаним фактом слідчі Сумського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області