У Сумах повідомили про підозру членам організованої групи шахраїв

Слідчими Слідчого управління спільно із співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи, які шляхом обману незаконно заволоділи чужим майном.

За даними слідства, 26-річний сумчанин вирішив поліпшити своє матеріальне становище шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами. До своєї злочинної діяльності він залучив двох раніше судимих знайомих.

Учасники групи підшукували в мережі Інтернет бажаючих купити транспортні засоби, зв’язувались із ними по телефону та, представляючись представниками фірми, пропонували авто за привабливою ціною. Після отримання авансу чи всієї суми шахраї свої зобов’язання щодо доставки автівок не виконували, на дзвінки не відповідали.

На даний час встановлено двох потерпілих, один із яких втратив 13 тис. грн, а інший, військовослужбовець ЗСУ – 167 тис. грн. Однак точна кількість ошуканих осіб встановлюється.

Наразі зловмисникам вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області