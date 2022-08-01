У Сумах судитимуть чоловіка за розбещення 4-річної дівчинки

Ювенальними прокурорами Окружної прокуратури міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного жителя Сумського району, який розбещував малолітню, спричинивши при цьому їй легкі тілесні ушкодження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Окружної прокуратури міста Суми.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи в м. Суми у квартирі своєї співмешканки, залишився наодинці з її 4-річною онукою та вчинив з дитиною розпусні дії. Про вказаний факт у поліцію повідомила бабуся дівчинки. У ході слідства інформація підтвердилась. Більш того, медики зафіксували на тілі дитини легкі тілесні ушкодження.

На даний час обвинувачений перебуває за гратами, його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.