У Кам’янському чоловік спричинив смертельні тілесні ушкодження цивільній дружині

За даними слідства, підозрюваний побив 76-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла померла.

Правоохоронці встановили, що наприкінці липня 2024 року між подружжям виникла сварка, в ході якої чоловік побив потерпілу. Поліцейські виявили пенсіонерку у власній квартирі з численними тілесними ушкодженнями. ЇЇ госпіталізували до лікарняного закладу. Однак, не зважаючи на всі зусилля лікарів, від отриманих травм потерпіла померла.

Для встановлення остаточної причини смерті жінки був призначений комплекс судових експертиз. Згідно з висновками – смерть померлої наступила внаслідок спричинених тілесних ушкоджень.

За підозрою у скоєнні злочину поліцейські затримали цивільного чоловіка жінки.

Наразі слідчі, під процесуальним керівництвом Кам’янської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно фігуранта до суду. Йому інкримінують скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального Кодексу України. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП