21-річного ковельчанина підозрюють у серійному сексуальному насильстві

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 21-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у неодноразовому вчиненні сексуального насильства (ч. 1, 2 ст. 153 КК України).

Слідство вважає, що молодик упродовж липня 2021 року чотири рази вчиняв дії сексуального характеру, нападаючи на жінок різного віку у ліфті чи на вулицях Ковеля.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 153 КК України за сексуальне насильство, вчинене повторно, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури