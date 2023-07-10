У Китаї зловмисник з ножем напав на дитсадок. Серед жертв – діти, батьки та педагоги

Атаки на навчальні заклади є давньою проблемою КНР.

Шестеро людей загинули, одна поранена внаслідок нападу на дитячий садок на півдні Китаю. Нападник атакував людей з ножем, повідомляє The Guardian.

Підозрюваним є 25-річний чоловік. Жертвами стали троє дітей, двоє батьків і викладач.

Напади на навчальні заклади залишаються проблемою Китаю протягом багатьох років. Понад десять років тому тодішній прем’єр-міністр Китаю Вень Цзябао обіцяв покращення безпеки в школах і зусилля для вирішення глибинних проблем.

І хоча законодавство про зброю є суровим, атаки продовжуються, а нападники зазвичай мають при собі ножі або саморобну вибухівку. У 2018 в квітні чоловік убив ножем сімох школярів. // LB.ua