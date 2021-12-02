Нотаріуса підозрюють у сприянні незаконному заволодінню земельними ділянками

Приватний нотаріус за фіктивними документами переоформив на підставну особу вісім земельних ділянок на Київщині.

Викрили схему незаконного заволодіння земельними ділянками слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань.

За даними слідства, приватний нотаріус мав у розпорядженні фіктивні документи, зокрема й підроблену довіреність на представництво інтересів власника земельних ділянок. Достеменно знаючи про фіктивність цих документів, фігурант засвідчив договір купівлі-продажу. Крім того, вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на вісім земельних ділянок у Київській області на підставну особу.

Слідчі вручили нотаріусу повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Окрім цього, правоохоронці провели понад 30-ть обшуків за місцем фактичного проживання фігуранта та місцем здійснення його професійної діяльності. Також обшуки були проведенні за місцями мешкання і місцями здійснення господарської діяльності інших фігурантів провадження та осіб, які мали прямий мотив на здійснення такого рейдерського захоплення земельних ділянок.

У ході обшуків поліцейські вилучили технічну документацію, комп’ютерну техніку. Встановлено, що на захоплених земельних ділянках уже планується здійснення забудови.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Правоохоронці проводять подальші процесуальні заходи для встановлення всіх фігурантів, причетних до незаконного привласнення земельних ділянок та повідомлення їм про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)