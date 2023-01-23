На Дніпропетровщині чоловік завдав матері смертельні тілесні ушкодження

Жінка отримала тяжкі травми голови, внаслідок яких померла на місці.

22 січня правоохоронці отримали повідомлення, що в м. Підгороднє на подвір’ї приватного домоволодіння виявлено тіло 68-річної жінки. Працівники поліції встановили, що напередодні між молодшим сином та його матір’ю виник конфлікт, під час якого він побив жінку. Після цього залишив непритомну матір на подвір’ї та пішов спати. Потерпілу без свідомості виявив старший син та викликав швидку. На жаль, жінку врятувати не вдалось.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

23 січня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до 10 років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП