На Київщині обрано запобіжні заходи підозрюваним у знущанні та сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою

За клопотанням ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури п’ятьом підозрюваним у вчиненні дій сексуального характеру стосовно 11-річної дитини судом обрано запобіжні заходи.

22-річний чоловік і 15-річні дівчина та хлопець перебуватимуть під вартою. Дівчата віком 14 та 17 років – під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, чоловік та четверо підлітків після розпиття алкогольних напоїв цькували та застосовували фізичну силу до 11-річної дівчини. Троє дівчат силоміць тримали потерпілу, а 15-річний хлопець здійснював щодо неї дії сексуального характеру та намагався зґвалтувати. Все це на мобільний телефон знімав 22-річний чоловік.

Їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст.152 КК України. Досудове розслідування триває.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура