На Закарпатті покидьок називався членом ГО «Доста Україна» та вимагав гроші у підприємця

Вчора, 19 березня, співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області затримали 32-річного хустянина під час вчинення ним злочину – вимагання грошових коштів у місцевого підприємця. Підозрюваний називався членом громадської організації «Доста Україна» та займався так званим «кришуванням» бізнесу.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що наприкінці минулого року зловмисник зустрівся з працівниками підприємства на Рахівщині, яке займається питаннями благоустрою. Фігурант став вимагати у них грошові кошти, взамін на які обіцяв не втручатися у їхню діяльність. Не отримавши позитивного результату «активіст» став блокувати роботу підприємства, погрожував фізичною розправою, здійснював постійний тиск на працівників, використовуючи для цього соціальні мережі.

Весь цей час зловмисник вів переговори з підприємцем на яких зазначав, що може зупинитися, якщо ті почнуть систематично сплачувати йому визначену суму грошей.

Потерпілі вкотре не погодилися на такі умови та звернулися по допомогу до поліції. Правоохоронці провели ряд оперативних заходів та в результаті затримали зловмисника «на гарячому», в момент отримання ним грошей у сумі 14 тисяч гривень.

Окрім вказаного випадку поліцейські задокументували і попередні аналогічні факти вимагання та отримання фігурантом щомісячних поборів із закарпатських підприємців.

Затриманому, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» цю статтю доповнено кваліфікуючою ознакою – вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану. Таким чином підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

32-річний хустянин наразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі готують клопотання до суду для обрання останньому запобіжного заходу і наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою.

Поліція звертається до громадян: якщо ви потерпіли від злочинних дій псевдоактивістів, ні в якому разі не піддавайтеся їхнім погрозам та провокаціям. Невідкладно звертайтеся в поліцію, щоб задокументувати протиправну діяльність таких осіб та притягнути їх до відповідальності.

Поліція Закарпатської області