3 роки ув’язнення отримав мешканець Березнегуватської тергромади за ухилення від мобілізації

За публічного обвинувачення Баштанської окружної прокуратури 46-річного чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі.

Встановлено, що у травні 2023 року мешканець Березнегуватської об’єднаної територіальної громади, будучи придатним до військової служби та не маючи права на відстрочку, без поважних причин відмовився від отримання повістки, проходження служби та вибуття у військову частину, тим самим ухилився від мобілізації.

Вирок ще не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Миколаївська обласна прокуратура