Через смерть пацієнтки судитимуть трьох лікарів Національного інституту раку

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням лікарів Національного інституту раку за фактами неналежного виконання професійних обов’язків та підроблення медичної документації.

Згідно матеріалів слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Вказані дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я жінки та у подальшому до настання її смерті.

Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов’язків, двоє інших медпрацівників — лікуючий лікар померлої пацієнтки та лікар-патологоанатом, які проводили розтин її тіла, вступивши у злочинну змову між собою, внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті цієї жінки.

Факт вчинення вказаних злочинів виявлено в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в іншому кримінальному провадженні, що в подальшому підтверджено судово-медичною експертизою та слідчими діями.

Дії лікаря, який проводив анестезіологічне забезпечення операції, кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України (Неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Лікуючого лікаря та лікаря-патологоанатома — за ч. 3 ст. 358 КК України (Складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі обвинувальний акт відносно трьох лікарів Національного інституту раку скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура