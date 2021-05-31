У Сумах залишили без змін вирок гвалтівнику 6-річної дівчинки

За принципової позиції Окружної прокуратури міста Суми рішенням апеляційного суду 28 травня 2021 року залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким обвинуваченого визнано винним у сексуальному насильстві щодо малолітньої дівчинки та засуджено до 9 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 153 КК України).

За даними слідства, 34-річний сумчанин близько року проживав у м. Суми з цивільною дружиною та її 6-річною донькою.

18 серпня 2019 року скориставшись тим, що дружина перебувала в іншій кімнаті, він вчинив щодо дівчинки сексуальне насильство.

Через два дні дитину забрали до себе бабуся з дідусем. Дитина скаржилась на погане самопочуття, а потім зізналась, у чому причина. Дорослі невідкладно повідомили про почуте в поліцію. Під час медичного огляду факт насильства підтвердився. На вирок суду обвинувачений чекав у слідчому ізоляторі.

Довідково: матір дівчинки позбавили батьківських прав, дитина проживає з бабусею та дідусем. // Сумські дебати